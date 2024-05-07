Эксперт спрогнозировал курс биткоина в мае

В текущем месяце не стоит ожидать резкого роста курса биткоина (BTC), он может торговаться в диапазоне $63–67 тыс., считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Об этом эксперт рассказал «Известиям» 7 мая.

Согласно данным сайта Сoindesk, BTC торгуется на уровне $63 тыс.

«Бурный рост стоимости биткоина начался после запуска ETF на эту криптовалюту в начале года. Биржевые фонды в США привлекли к биткоину институциональных и розничных инвесторов, и это вызвало рост котировок. Биткойн установил свой текущий рекордный максимум в $73 737 два месяца назад, но на прошлой неделе котировки опускалась до отметки $56 804», — отметил Шатов.

По словам эксперта, динамика стоимости BTC зависит от многих факторов, в том числе от денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов Америки, любых макроэкономических данных, геополитики, а также в целом от настроение американского рынка.

«Биткоин по-прежнему рассматривается инвесторами, как рискованный актив, поэтому любые негативные данные, в частности макроэкономические, которые влияют на решения ФРС по ставке рефинансирования, влияют и на крипторынок», — уточнил он.

Эксперт подчеркнул, что важную роль в поведении криптовалют играет Федеральная резервная система: более мягкая денежно-кредитная политика и вливание денег в систему приводит к повышению интереса инвесторов к биткоину и росту котировок.

«Что касается геополитики, любые обострения геополитических конфликтов ведут к продаже криптовалюты. Показательны, например, сильные падения во время ирано-израильского обострения. Причем движения напоминают динамику в акциях — как только риски снижаются, всё быстро окупается», — добавил Шатов.

Ранее, 10 января, сообщалось, что BTC показал самую высокую доходность за 12 месяцев 2023 года. Она превысила 170%, следует из данных аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. При пассивной стратегии инвестирования на вложенные в криптовалюту 100 тыс. рублей можно было получить доход в 176,4 тыс. рублей после уплаты подоходного налога.