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Илон Маск назвал нелегальную миграцию путем к катастрофе для США

Маск: нелегальная миграция может привести США к катастрофе
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
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Американский миллиардер Илон Маск назвал незаконную иммиграцию путем к катастрофе для США. Такое заявление он сделал во время выступления в Институте Майкла Милкена 7 мая, трансляция которого велась на сайте учреждения.

«Массовая бесконтрольная иммиграция — это путь к катастрофе. Я выступаю за то, чтобы значительно ускорить процесс легальной иммиграции, но при этом иметь безопасную южную границу», — высказался глава SpaceX.

Также предприниматель согласился со спикером института в том, что одобряет легальную миграцию талантливых людей и государству необходимо «сохранять некоторую свободу въезда в страну».

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В январе разгорелся конфликт между федеральными властями США в Вашингтоне и администрацией штата Техас, который находится на юге страны. Тогда национальная гвардия региона запретила агентам федеральной пограничной службы доступ к участку на границе с Мексикой, а именно к парку Шелби в Игл-Пасс.

Позже, 23 января, Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, поставленную местной администрацией на границе. Однако губернатора Техаса Грега Эбботта поддержали 25 коллег из других штатов. Они обвинили президента страны Джо Байдена в отказе защищать страну от нелегальной миграции с юга.

20 февраля телеканал Fox News сообщил, что за период правления Байдена на территорию США проникли 7,2 млн нелегальных мигрантов, что превосходит население любого из 36 возможных штатов. Авторы статьи подсчитали: если бы все нелегальные иммигранты, въехавшие в страну при нынешним президенте, собрались вместе, они смогли бы основать город, второй по величине во всей стране после Нью-Йорка.

В апреле Маск отмечал, что проблемы на южной границе страны могут привести к новому теракту наподобие атаки 11 сентября 2001 года. Еще в сентябре прошлого года бизнесмен заявил, что политики страны слишком много занимаются Украиной, при этом совсем не решают проблему в южной части страны на границе с Мексикой.

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