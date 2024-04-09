Маск назвал вопросом времени новый теракт в США из-за проблем на границе

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением, что проблемы на южной границе США могут привести к новому теракту масштаба атаки на башни-близнецы всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона 11 сентября 2001 года.

В соцсети X (бывш. Twitter) 9 апреля бизнесмен и экс-участник президентской гонки Вивек Рамасвами выразил мнение, что в стране может произойти новая трагедия масштаба нападения, которое было совершено осенью 2001-го. Он обратил внимание на то, что, даже если 0,1% нелегальных мигрантов имеют враждебные намерения, эта цифра превращается в десятки тысяч потенциальных преступников.

Маск согласился с заявлением Рамасвами и добавил, что это является лишь вопросом времени, уточнила «Газета.Ru».

Ранее, 27 марта, экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что южная граница страны плохо охраняется. Он выразил беспокойство, что через нее в страну могут проникнуть шпионы или террористы, которые в том числе занимаются контрабандой химического оружия.

До этого, 1 марта, Трамп заявил, что нанешний американский лидер Джо Байден разрушает государство, позволяя людям из тюрем и сумасшедших домов нелегально попадать на его территорию. Кроме того, он назвал миграционный кризис настоящим вторжением, а нынешнего американского лидера — ужасным президентом, худшим за всю историю Соединенных Штатов.

20 февраля телеканал Fox News сообщил, что за период правления Байдена на территорию США проникли 7,2 млн нелегальных мигрантов, что превосходит население любого из 36 возможных штатов. Авторы статьи подсчитали: если бы все нелегальные иммигранты, въехавшие в страну при нынешним президенте, собрались вместе, они смогли бы основать город, второй по величине во всей стране после Нью-Йорка.

В январе разгорелся конфликт между федеральными властями США в Вашингтоне и администрацией Техаса, который находится на юге страны. Тогда национальная гвардия штата запретила агентам федеральной пограничной службы доступ к участку на границе с Мексикой, а именно к парку Шелби в Игл-Пасс. Позже, 23 января, Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, поставленную местной администрацией на границе. Кроме того, губернатора Техаса Грега Эбботта поддержали 25 коллег из других штатов. Они обвинили Байдена в отказе защищать страну от нелегальной миграции с юга.

Еще в сентябре прошлого года Маск заявил, что политики страны слишком много занимаются Украиной, при этом совсем не решают проблему в южной части страны на границе с Мексикой.