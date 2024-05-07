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ЕС прокомментировал решение РФ рассматривать F-16 на Украине как носители ядерного оружия

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Фото: REUTERS/Bart Biesemans
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Европейский союз (ЕС) считает «безответственным» предупреждение России, что передаваемые Украине F-16 будут рассматриваться страной как потенциальные носители ядерного оружия. Об этом 7 мая заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

«Мы рассматриваем это заявление и другие аналогичные заявления <…> как абсолютно безответственные», — приводит его слова ТАСС.

Также дипломат отметил, что вопрос о российских военных учениях обсуждался. По его мнению, РФ «продолжает эскалацию ситуации».

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Ранее, 6 мая, в МИД РФ заявили, что в случае появления истребителей F-16 американского производства на украинском театре военных действий Россия будет рассматривать эти самолеты как носители ядерного оружия. Москва не может игнорировать тот факт, что F-16 относится к платформам двойного оснащения и может нести как неядерное, так и ядерное оружие.

В этот же день Минобороны РФ анонсировало учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и Военно-морского флота. На них отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия для поддержания готовности личного состава и техники в ответ на провокации стран Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал этот шаг с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Великобритании и США о возможной отправке войск западных стран на Украину. Он подчеркнул, что это будет совершенно новый и беспрецедентный виток эскалации напряженности, требующий особого внимания и мер.

По мнению посла РФ в США Анатолия Антонова, готовящиеся Россией учения ядерных сил стали вынужденной мерой в ответ на риторику коллективного Запада. Дипломат подчеркнул, что США и их союзники расширяют поставки Киеву разного вида вооружений, они становятся всё более смертоносными. Оружие предназначается для убийства русских и ударов по территории России.

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