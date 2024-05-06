Россия будет рассматривать F-16 на Украине как носители ядерного оружия

В случае появления истребителей F-16 американского производства на украинском театре военных действий Россия будет рассматривать эти самолеты как носители ядерного оружия, сообщает 6 мая МИД РФ.

Москва не может игнорировать тот факт, что F-16 относится к платформам двойного оснащения и может нести как неядерное, так и ядерное оружие. Кроме того, эти истребители долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых совместных ядерных миссиях НАТО, подчеркнули в министерстве.

«Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

26 апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в текущем году на Украину начнут прибывать F-16 и обученные союзниками Киева пилоты. В тот же день премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что королевство планирует предоставить Киеву F-16 до конца 2024 года.

При этом 24 апреля газета Le Monde сообщила со ссылкой на источник, что украинские летчики не смогут управлять западной авиацией на передовой как минимум до конца 2024 года.

До этого, 18 марта, бельгийская газета Derniere Heurе сообщила, что Бельгия выделила 50 инструкторов и два учебных двухместных F-16 для обучения пилотов Военно-воздушных сил (ВВС) Украины на авиабазе в Дании.

5 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки истребителей F-16 Украине важны, но не смогут кардинально изменить ход боевых действий. Факт того, что союзники по НАТО поставляют F-16 и тренируют пилотов, является примером значительной военной поддержки Украины, отметил он.

Президент России Владимир Путин 28 марта заявил, что поставка F-16 на Украину не изменит ситуацию на поле боя. По его словам, если эти самолеты будут запускать из третьих стран, они станут легитимной целью для РФ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.