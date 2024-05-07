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Фон дер Ляйен пообещала продвигать европейскую систему ПРО в случае переизбрания

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Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена продвигать проект европейской системы противоракетной обороны (ПРО) в случае переизбрания. Об этом она сообщила в ходе открытия Европейского экономического конгресса в польском городе Катовице, трансляция выступления велась 7 мая телеканалом TVP Info.

По словам фон дер Ляйен, государства Евросоюза могли бы делиться своими возможностями и опытом в данной области. Она назвала безопасность и оборону ключевыми приоритетами своего возможного второго срока.

«Нам нужна Европа, которая сможет защитить себя», — подчеркнула председатель ЕК.

Кроме того, она пообещала представить несколько новых оборонных проектов, касающихся «общего европейского поля заинтересованности». При этом фон дер Ляйен не уточнила, о каких именно проектах идет речь. Она также заявила о намерении назначить нового комиссара по вопросам обороны в случае переизбрания.

«Это будет комиссар, который будет поддерживать самую современную европейскую оборонную промышленность. Одной из задач этого комиссара будет подготовка «Белой книги» касающейся того, как мы в Европе готовы к обороне», — указала она.

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В начале марта Европейская народная партия выдвинула фон дер Ляйен кандидатом на пост председателя ЕК на второй срок. Ее кандидатуру поддержали 400 участников съезда партии, против выступили 89. Очередные выборы в Европарламент пройдут 6–9 июня 2024 года.

Главу Еврокомиссии выбирает Евросовет, состоящий из глав стран ЕС, после чего его утверждает Европарламент. В связи с этим мнение депутатов является решающим при выборе председателя исполнительного органа Евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен занимает свой пост с 2019 года, ее полномочия истекают в текущем году. В январе СМИ сообщали о ее намерении баллотироваться на второй срок. Однако не все западные лидеры встретили эту идею с удовольствием. Например, глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что правительство страны хотело бы завершения полномочий фон дер Ляйен на посту главы ЕК. По его словам, это избавило бы ЕС от решений, которые ведут лишь к ухудшению ситуации в странах сообщества.

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