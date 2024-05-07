СМИ сообщили об обстреле ХАМАС израильских военных ракетами малой дальности
«Бригады Аль-Кассама» палестинского радикального движения ХАМАС нанесли удар по солдатам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Керем-Шалом» ракетами малой дальности. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает телеканал Sky News Arabiya.
«Мы поразили скопления сил противника на военном объекте «Керем-Шалом» с помощью 114-миллиметрового ракетного комплекса малой дальности «Раджум», — передают журналисты заявление командиров бригады.
Израильские военные, со своей стороны, сообщили о звуке сирен в районе контрольно-пропускного пункта недалеко от сектора Газа.
Это третье нападение ХАМАС на данный КПП за последние три дня, говорится в материале телеканала.
Ранее в этот день ЦАХАЛ взяла под контроль КПП «Рафах» в секторе Газа. По данным военных, боевики ХАМАС использовали пункт в своих целях, совершая атаки на военнослужащих израильской армии. Так, накануне четыре солдата ЦАХАЛ погибли, еще несколько получили ранения.
Накануне сообщалось, что батальоны ХАМАС сообщили о готовности прекратить огонь. Однако ночью Рафах подвергся ударам со стороны Израиля. Кадрами с места событий специально для «Известий» поделился журналист Мараван Исбаита.
Накануне израильские военные начали эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха. Горожан призвали временно эвакуироваться из восточных кварталов в расширенную гуманитарную зону. The Times of Israel сообщила, что Тель-Авив принял решение продолжить операцию в Рафахе, чтобы оказать давление на ХАМАС в вопросе освобождения заложников.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.