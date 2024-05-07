Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец. Церемония проходит 7 мая.

На церемонии обязательно присутствуют члены правительства, сенаторы и депутаты Государственной думы, а также руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломаты и иные представители структур власти. Приглашены и представители сфер спорта и шоу-бизнеса.

Перед этим, за несколько минут до начала инаугурации, Путин направился на церемонию из своего рабочего кабинета, где просматривал рабочие документы. В приемной президента поприветствовал референт, а затем глава государства прошел по коридорам первого корпуса Кремля и поехал в Большой Кремлевский Дворец в своем кортеже на обновленном Aurus.

Церемония вступления Путина в должность президента России проходит 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца.

Сначала глава государства принесет присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Присутствовать на инаугурации также будут главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.