Путин направился на церемонию инаугурации из рабочего кабинета в Кремле
Президент России Владимир Путин направился на церемонию инаугурации из своего рабочего кабинета в Кремле во вторник, 7 мая.
За несколько минут до начала церемонии глава государства ознакомился с рабочими документами и направился в приемную, где его поприветствовал референт.
После этого Путин пересек коридоры первого корпуса Кремля, где находятся президентские апартаменты, и отправился на инаугурацию в Большой Кремлевский Дворец в своем кортеже на обновленном Aurus.
Церемония вступления Путина в должность президента России проходит 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца. На ней присутствует около 2,6 тыс. гостей.
Сначала Путин принесет присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Присутствовать на инаугурации также будут главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции.
Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.