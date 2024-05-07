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Военный эксперт указал на полное отсутствие боевого духа у украинцев

Военный эксперт Литовкин: боевой дух ВСУ давно утрачен из-за постоянных неудач
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Боевой дух Вооруженных сил Украины (ВСУ) давно утрачен из-за неудач на поле боя. Об этом 7 мая «Известиям» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Как указал эксперт, боевой дух может быть только у той армии, которая одерживает победы. А Вооруженные силы Украины терпят поражение за поражением.

«Не хватает солдат, не хватает боеприпасов, командиры торгуют телами погибших или не убирают раненых с поле боя — ну, какой может быть боевой дух у этих солдат? Если кому-то удается, они сдаются в плен, если кому-то удается, они дезертируют с поля боя. Уже прозвучала цифра 100 тыс. дезертиров в украинской армии, какой может быть боевой дух? 100 тыс. дезертиров, 500 тыс. погибших. А если учесть, что на каждого погибшего приходится по военной статистике три-четыре раненых, то ни о каком боевом духе речи быть не может. Они просто понимают, что их оставили на заклание на фронте, что замены им нет, что резерва у украинской армии нет. Поэтому «давайте ребята, пока вас не убьют, воюйте», — сказал он.

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Ранее в этот день газета Financial Times написала, что предложение разрешить солдатам ВСУ демобилизоваться после 36 месяцев службы было исключено из итоговой версии законопроекта об усилении мобилизации, поскольку украинские командующие испугались, что лишатся многих опытных военных.

Накануне в Верховную раду были внесены законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 суток.

На Украине продолжается ужесточение мобилизации, 16 апреля украинский лидер Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, который вступит в силу в середине мая. В документе уточняется порядок проведения мобилизационных мероприятий, в том числе наказаний за уклонение. При этом в нем нет положений о демобилизации. Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «Известиями» отметила, что данный закон «добивает» украинцев.

Среди прочего Зеленский снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев. После этого, 22 апреля, украинский МИД приостановил консульские услуги для мужчин призывного возраста, проживающих за границей. На следующий день правительство опубликовало постановление, в котором говорится о запрете для находящихся за пределами страны мужчин призывного возраста на получение внутреннего и заграничного паспортов.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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