В раду внесли законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине
В Верховную раду внесены законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 суток, сообщается 6 мая на сайте парламента.
Инициативы внесены президентом страны Владимиром Зеленским.
Предполагается продлить срок действия военного положения с 05:30 14 мая на 90 суток. На аналогичный срок с 14 мая продлевается также всеобщая мобилизация, уточнило ТАСС.
На Украине продолжается ужесточение мобилизации, 16 апреля украинский лидер Зеленский подписал соответствующий закон, который вступит в силу в середине мая. В документе уточняется порядок проведения мобилизационных мероприятий, в том числе наказаний за уклонение. При этом в нем нет положений о демобилизации. Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «Известиями» отметила, что данный закон «добивает» украинцев.
Среди прочего Зеленский снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев. После этого, 22 апреля, украинский МИД приостановил консульские услуги для мужчин призывного возраста, проживающих за границей. На следующий день правительство опубликовало постановление, в котором говорится о запрете для находящихся за пределами страны мужчин призывного возраста на получение внутреннего и заграничного паспортов.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.