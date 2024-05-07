В Москве на 10 суток арестовали залезшего в окно библиотеки пьяного американца

В Москве за мелкое хулиганство на 10 суток арестовали гражданина США Уильяма Никума, который в нетрезвом состоянии залез в окно детской библиотеки и заснул там. Об этом 6 мая «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Хорошевского суда столицы.

Американца признали виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

Об инциденте накануне сообщил источник «Известий». Турист из США 2 мая пропал после похода в бар. Позже стало известно, что Никум разбил окно библиотеки на улице Народного Ополчения, залез в него и уснул там. При этом мужчина был частично обнажен.