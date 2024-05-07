Американец разбил окно и проник в детскую библиотеку в Москве
Американский турист Уильям Рассел Никум, приехавший в Россию, попал под арест на 10 суток за хулиганство в Москве. Об этом 6 мая сообщил источник «Известий».
Турист из США разбил окно и проник в детскую библиотеку в Москве. Уточняется, что Никум приехал в Россию и жил у знакомых. В четверг, 2 мая, он пропал после похода в бар.
«Напился, поругался со знакомыми в баре. Говорил, будто его похитили, но просто уехал на такси. Потом разбил окно у детской библиотеки, залез внутрь и уснул», — сказал источник.
Согласно записям с камер видеонаблюдения, находящихся в распоряжении «Известий», мужчина был частично обнажен. В его отношении заведено административное дело за мелкое хулиганство, может быть возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ «Вандализм».
В этот же день сообщалось о задержании в РФ американского военного. Отмечалось, что военный проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе. По информации источника «Известий», военнослужащий, приехавший из Южной Кореи во Владивосток, задержан за избиение женщины и кражу 200 тыс. рублей. Отмечается, что военный познакомился с жительницей Владивостока в интернете.