Политолог назвал ракетные учения ВС РФ «отрезвляющим» Запад шагом

Подготовка к учениям с проработкой применения нестратегического ядерного оружия, начатая Вооруженными силами (ВС) РФ, показывает, что западные страны стали позволять себе слишком много, маневры отрезвят их. Об этом в понедельник, 6 мая, в беседе с «Известиями» заявил политолог Юрий Светов.

«Конечно, это чисто политическое решение. Мы замечаем, что весь 2023 год идут беспрерывно обвинения России в том, что она готовится применить в той или иной мере ядерное оружие. <…> А после вот этого всего шквала заявлений вдруг стали говорить: а чего нам бояться, что Россия вдруг применит это, она не применит, она побоится, а если применит, то это не страшно», — рассказал он.

По словам эксперта, после этого РФ было решено перевести вопрос ядерного оружия в практическую плоскость, в частности выйдя из договора о запрете ядерного оружия.

«Это будет демонстрация наших возможностей использовать это оружие, чтобы они понимали, что если они попытаются нас спровоцировать на это, то мы готовы к такого рода ответу», — добавил Светов.

Политолог также указал, что не следует бояться негативной оценки этих действий со стороны Запада, угрозы эскалации.

«Мы всё время вот себя сами хватали за руки. Вот а вдруг это приведёт к эскалации? А вдруг они обидятся? А вдруг они что-то сделают? Американцы считаются с нами, делая эскалацию? Вот сейчас у наших границ в течение нескольких месяцев проходят самые крупные маневры НАТО, как они сами говорят, после окончания войны. 90 тыс. человек у наших границ раз за разом участвует впервые. Финляндия в этих учениях — это не эскалация? Чистой воды эскалация. Ну пусть понервничают», — заключил он.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что Генштаб ВС РФ по поручению президента РФ Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и Военно-морского флота (ВМФ). Учения предусматривают отработку вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что начатые учения связаны с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Великобритании и США о возможной отправке войск западных стран на Украину.

НАТО проводит с 24 января по 31 мая масштабные учения Steadfast Defender в непосредственной близости от границ РФ. В учениях участвуют все 32 страны — члена альянса, все виды войск и около 90 тыс. военных. Сценарием учений стало нападение России на одну из стран НАТО, сообщили СМИ.

До этого, 19 декабря прошлого года, Путин заявил, что РФ не собирается воевать с Европой, ей не нужны страны НАТО. Он указал на то, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги в альянс. Вашингтон «специально втащил нас и Европу в конфликт», а сейчас перекладывает на страны Евросоюза бремя финансовых платежей, добавил глава государства.