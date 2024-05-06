Мадуро заявил о подготовке США Гайаны для нападения на Венесуэлу
США милитаризируют латиноамериканский регион и готовят Гайану для нападения на Венесуэлу. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро.
В видеобращении, опубликованном в соцсети Х вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес 5 мая, президент заявляет, что в Гайане уже развернуты 12 баз Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и 14 секретных баз Южного командования ВС США.
Кроме этого, Мадуро подчеркнул, что Вашингтон готовит Гайану против Венесуэлы, так же как готовил Украину против России.
«Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Мы, люди, должны отвергнуть американскую милитаризацию нашего региона», — подписала пост Родригес.
В начале ноября прошлого года Николас Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны. В ходе референдума большинство проголосовало за вхождение в страну спорного региона.
Позже, 6 декабря, Мадуро сообщил о мобилизации вооруженных сил страны и объявил о присоединении Эссекибо, который фактически является территорией соседней Гайаны. Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы в тот же день одобрили в первом чтении закон о защите региона, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, включает активацию плана социальной помощи всему населению этих земель, перепись и выдачу документов.
Однако 14 декабря Гайана и Венесуэла договорились не угрожать и не применять силу при решении территориального спора вокруг Эссекибо. Стороны выразили приверженность стремлению к добрососедству, мирному сосуществованию и единству Латинской Америки и Карибского бассейна.
Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает эту зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.