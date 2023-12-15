Гайана и Венесуэла договорились не использовать силу касательно Эссекибо

Гайана и Венесуэла договорились не угрожать и не применять силу при решении территориального спора вокруг Эссекибо. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает издание VTV.

Встречу поддержали представители Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (Celac) и Карибского сообщества (Caricom), которые выступали в качестве посредников с целью гарантировать и упрочить мир в регионе.

«Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах. Стороны выражают приверженность стремлению к добрососедству, мирному сосуществованию и единству Латинской Америки и Карибского бассейна», — сказано в заявлении по итогам переговоров.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро несколько раз настаивал на выполнении всех условий в отношении этого исторического спора по защита Гуаяны-Эсекибы в рамках Женевского соглашения, которое народ Венесуэлы поддержал на референдуме 3 декабря. На референдуме жители Венесуэлы проголосовали за вхождение в страну спорного региона.

Стороны также договорились продолжить диалог.

В начале ноября президент Мадуро объявил о начале «педагогической, поучительной, мобилизующей и радостной» кампании о включении в состав Венесуэлы богатого природными ресурсами и ископаемыми региона Эссекибо, который занимает 70% общей площади Гайаны. На фоне этого заявления 29 ноября Бразилия решила усилить охрану северной границы.

Позже, 6 декабря, Мадуро сообщил о мобилизации Вооруженных сил страны и объявил о присоединении Эссекибо, который фактически является территорией соседней Гайаны. По предварительным данным, Мадуро уже назначил временного руководителя данного региона — генерал-майора Алексиса Родригеса Кабельо.

Кроме того, 9 декабря стало известно, что Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по вопросам урегулирования территориального конфликта между странами.

Спору за территорию Гайана-Эссекибо уже около 200 лет. До сих пор каждая сторона считает эту зону своей территорией. На всех официальных картах Венесуэлы территория Гайана-Эссекибо обозначается как часть страны.