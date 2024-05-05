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Зеленский в поздравлении с Пасхой заявил об украинском шевроне на плече у Бога

Зеленский назвал Бога союзником Украины с шевроном на плече
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бог носит на плече шеврон с украинским флагом. Эти словам прозвучали в его поздравлении с Пасхой 5 мая.

«Мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом», — сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Он также назвал Россию «старым соседом», который, по его мнению, отделился от Украины навеки, пишет «Газета.Ru».

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В январе журналист издания The Time Саймон Шустер заявил, что Зеленский зависим от внимания публики, как от своеобразного наркотика. Он отметил, что украинский лидер при этом не способен адекватно реагировать на критику.

Также слова Зеленского и его поведение неоднократно вызывали вопросы со стороны пользователей в Сети. В апреле 2022 года в комментариях под его видеообращением люди высказали предположение о нетрезвом состоянии украинского лидера. На протяжении всего ролика президент крутится в кресле и переводит камеру на разные предметы в офисе.

Кроме того, еще в 2021-м в Кремле сочли странными слова Зеленского о том, что украинцев и русских нельзя считать одним народом, а если бы это было иначе, то «над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг».

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