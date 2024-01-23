Президент Украины Владимир Зеленский зависим от внимания публики, как от своеобразного наркотика. Такое мнение высказал журналист издания The Time Саймон Шустер в интервью французской газете Le Figaro в пятницу, 19 января.

По мнению Шустера, пока лидером страны остается Зеленский, всё украинское телевидение продолжит существовать исключительно в виде пропагандистской машины киевского режима, лишенной свободы слова.

«В действительности слабое место Зеленского — это не жажда наживы, а буквально наркотическая зависимость от любви со стороны публики, общества, помноженная в случае Зеленского на полную неспособность адекватно реагировать на критику», — сказал журналист.

Как заявил Шустер, в будущем Украина может стать автократией под руководством Зеленского.

Перед этим, 21 января, историк и профессор Энтони Глиз высказал мнение, что «тупиковая ситуация» на фронте привела Зеленского в «недоумение». Профессор уверен, что Украине не стоит рассчитывать на какую-либо военную поддержку от стран — членов НАТО.

Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что политика Владимира Зеленского становится всё более авторитарной. Это не похоже на демократию, добавил он.

Ранее, 10 января, бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украину в 2024 году ожидает катастрофа режима Зеленского, однако для украинского народа это будет победой.

3 января газета Corriere della Sera написала, что украинское население теряет веру в Зеленского из-за неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам автора публикации, украинцы устали от конфликта, а рейтинг Зеленского, согласно опросу киевского Международного института социологии, упал до 60%, хотя в начале спецоперации составлял 98%.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.