«Тупиковая ситуация» на фронте привела президента Украины Владимира Зеленского в «недоумение», пишет 21 января Daily Star со ссылкой на слова историка и профессора Энтони Глиза.

Глиз считает, что сложилась «патовая ситуация», которая, вероятно, сохранится в течение нескольких месяцев, и как минимум до весны никаких изменений не произойдет. И это положение привело президента Украины в «недоумение».

Профессор уверен, что Украине не стоит рассчитывать на какую-либо военную поддержку от стран — членов НАТО.

«С точки зрения больших сдвигов происходит не так уж много, и к предположению генерала Валерия Залужного о том, что наступление против России замерло в тупике, следует прислушаться, несмотря на то что сейчас зима и никто не может ожидать многого», — заявил он.

По его словам, ни для одной из сторон «нет никаких признаков прорыва». А то, что когда-то поддерживало Зеленского — помощь Запада, — кажется уже не таким надежным и крепким.

«Бойкий Зеленский выглядит теперь всё более озадаченным», — отметил профессор.

Глиз предположил, что большую часть 2024 года на Зеленского будет оказываться давление ради мирных переговоров с РФ.

22 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что так называемая формула мира президента Украины и другие подобные инициативы являются путем в никуда. Он добавил, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.

21 декабря обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.