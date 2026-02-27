Какой сегодня день

В пятницу, 27 февраля, отмечают несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день полярного медведя и День сил специальных операций в России. Православные чтят память равноапостольного Кирилла, учителя Словенского и одного из создателей славянской письменности. По народному календарю сегодня — Кирилл Весноуказчик. Об этих и других событиях дня читайте в материале «Известий».

Праздники 27 февраля

Международный праздник 27 февраля

Международный день полярного медведя

Во многих странах 27 февраля отмечается Международный день полярного медведя, посвященный защите самых крупных наземных хищников планеты. Праздник был установлен по инициативе организации Polar Bear International (PBI) в 2010-х годах и ежегодно проходит в конце зимы, когда белые медведи наиболее уязвимы. По разным оценкам, на сегодняшний день популяция этих животных насчитывает от 22 до 31 тыс. особей. Главной угрозой для их существования остаются таяние арктических льдов и загрязнение окружающей среды.

Праздник в России 27 февраля

День сил специальных операций

В России 27 февраля отмечается День сил специальных операций, установленный по указу президента РФ в 2015 году. Силы специальных операций — это высокоподвижная и хорошо экипированная армейская группировка, выполняющая специальные задачи по защите интересов страны. Военнослужащие занимаются разведывательно-диверсионной и антитеррористической деятельностью. Сфера их деятельности также включает проведение особых операций на суше, в море и в воздухе, в том числе борьбу с пиратством и контрабандой.

Церковный праздник 27 февраля

День памяти равноапостольного Кирилла, учителя Словенского

Православная церковь 27 февраля чтит память равноапостольного Кирилла — одного из создателей славянской письменности. Вместе со своим братом Мефодием в IX веке святой разработал одну из первых славянских азбук и с ее помощью перевел на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие богослужебные книги. Это позволило православной церкви выйти из-под влияния западных епископов и сделать службы более понятными для обычных людей, что способствовало распространению христианства среди славян.

Народный праздник 27 февраля

Кирилл Весноуказчик

На Руси 27 февраля отмечали Кирилла Весноуказчика. По погоде в этот день пытались определить, какой будет весна. Если в праздник было солнечно, понимали, что заморозки еще вернутся, а громкое пение синиц указывало на приближение тепла. Чтобы укрепить здоровье, в деревнях варили сбитень — горячий травяной напиток с добавлением меда и специй. Считалось, что он помогает восстановить силы после долгой зимы. Молодые матери ходили в гости к повитухам, которые принимали у них роды, и угощали пирогами, благодаря за заботу.

Что нельзя делать 27 февраля

менять прическу, стричься — к болезням

грустить, жаловаться на жизнь — неприятностей станет больше

подкармливать птиц крошками со стола — к смерти родственника

стричь ногти — можно укоротить свою жизнь

Кто родился 27 февраля

Петр Нестеров (1887) — русский военный летчик, основоположник высшего пилотажа

Элизабет Тейлор (1932) — американская актриса, трижды обладательница премии «Оскар»

Авангард Леонтьев (1947) — российский актер театра и кино, народный артист России

Татьяна Догилева (1957) — российская актриса и режиссер, народная артистка России

Георгий Гурьянов (1961) — российский рок-музыкант, участник группы «Кино»

Именины 27 февраля



Мужчины: Авраам, Анисим, Исаак, Кирилл, Михаил, Трифон, Федор

Женские именины 27 февраля не отмечаются

Лунный календарь на 27 февраля

Спутник Земли 27 февраля будет находиться в фазе растущей Луны. По мнению астрологов, энергетика этих лунных суток располагает к спокойной работе, без резких и импульсивных решений. Лучше сосредоточиться на практических задачах и не перегружать себя новыми обязательствами. Вечером полезно снизить активность и уделить время отдыху.

Люди, рожденные 27 февраля, принадлежат к знаку Рыбы. Именинники этого дня романтичные и чуткие натуры, которые легко улавливают настроение окружающих. Они верные друзья и любящие спутники жизни, готовые прощать ошибки близким. Однако злоупотреблять их терпением не стоит, ведь после разрыва восстановить отношения с Рыбами крайне сложно.