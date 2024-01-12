Знак зодиака Рыбы: описание, характеристика для женщин, мужчин и детей

Последний знак зодиака по китайскому гороскопу — Рыбы. Многие считают его представителей непредсказуемыми и загадочными натурами, а астрология приписывает им зачастую противоречивые качества. «Известия» рассказывают, какие черты характера присущи Рыбам и чем отличаются женщины и мужчины, представляющие этот знак зодиака.

Знак Рыбы — даты

Под знаком Рыб появляются на свет люди, чей день рождения приходится на период с 19 февраля по 20 марта. При этом Солнце в самом созвездии находится с 12 марта по 20 апреля.

Знак Рыбы — общая характеристика

Рыбы — это знак воды, управляемый Нептуном. В свою очередь эта планета в эзотерике считается покровителем мистики, поэтому люди, рожденные под последним знаком зодиака, обычно обладают высокой интуицией, креативностью и чувствительностью.

Цвет Рыб — оттенок морской волны, а камни, которые называют талисманом знака, это аметист, жемчуг, аквамарин, изумруд.

Знак Рыбы — характер, сильные и слабые стороны

Рыбы могут быть очень эмоциональными и часто считывают энергию окружающего мира. Они часто являются людьми с миролюбивым и эмпатичным характером. Представители этого знака часто бросаются на помощь другим, готовы оказать поддержку и сочувствие. Рыбы также обладают развитым воображением и склонны к творческой деятельности. Свою креативность они способны проявлять в разных аспектах жизни.

У представителей этого знака хорошо развита интуиция и способностью ощущать энергию и настроение других людей. Они часто проявляют сочувствие и понимание к другим, готовы помочь близким в трудные моменты.

Они склонны к миролюбию и стремятся к гармонии в отношениях и окружающей среде.

Тем не менее, их восприимчивость часто играет дурную службу — обилие эмоций приводит к нервной перегрузке и стрессам. Кроме того, Рыбы могут тратить всю свою энергию и ресурсы на помощь другим, не всегда уделяя достаточно внимания себе.

Также из-за своей гибкости и склонности к мечтательности Рыбы могут колебаться в принятии решений и проявляют непостоянство. Иногда представители этого знака даже могут уходить в свои собственные миры и избегать прямого столкновения с реальностью.

В любви Рыбы романтичны и придерживаются высоких идеалов. Они искренне стремятся к гармонии и взаимопониманию со своим партнером. Рыбы очень чувствительны к потребностям своего партнеру, они готовы проявлять любовь и заботу самыми различными способами, их чувствительность и деликатность делают их замечательной второй половинкой. Однако им иногда нужно научиться устанавливать границы и брать на себя ответственность за свою жизнь.

В работе Рыбы обычно проявляют креативность и самоотдачу. Они могут быть хорошими художниками, писателями, музыкантами, также им хорошо дается работа в сфере услуг. Рыбы обладают способностью видеть вещи с необычной точки зрения и имеют талант переносить свои идеи на практический уровень. Они могут быть хорошими командными игроками, но также могут проявить себя и в одиночку.

Характеристика мужчины — Рыбы

Мужчина-Рыбы часто умеет интуитивно понимать и чувствовать других людей, а поэтому выступает в роли поддержки и разумного советчика. Он может быть очень эмоциональным и иногда нуждается во времени для восстановления своих душевных сил. В отношениях он может быть очень романтичным и преданным партнером, который готов посвятить себя любимому человеку.

Характеристика женщины — Рыбы

Женщина-Рыбы эмпатична, сочувствует другим людям и зачастую занимается благотворительностью. Она обладает сильным воображением и часто проявляет творческий подход к жизни. Представительница этого знака искренне стремится к гармонии в отношениях, однако иногда она склонна к потере себя в отношениях и может нуждаться в поддержке, чтобы лучше слышать свои собственные потребности.

Характеристика ребенка — Рыбы

Дети-Рыбы обычно очень чувствительны и мечтательны. У них богатое воображение и развитая креативность. С самого детства представители этого знака чувствительны к окружающим людям и стараются помочь тем, кто нуждается в помощи. А также рано проявляют художественные таланты. Ребенок-Рыбы нуждается в поддержке, чтобы развить свою уверенность и научиться устанавливать границы, чтобы не быть слишком вовлеченным в проблемы других.

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