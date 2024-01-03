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Лунный календарь на январь 2024 года: что таит ночной мрак

Какие дни в январе наиболее благоприятны для любых начинаний и изменений во внешности
Фото: Global Look Press/Alexander Zemlianichenko Jr
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Естественный спутник Земли регулярно оказывает влияние не только на планету, но и на ее жителей. Лунный календарь был создан одним из первых, ведь смену фаз спутника Земли наши предки заметили тысячи лет назад. Лунный цикл продолжается около 29,5 земных суток и состоит из четырех фаз, начинаясь и заканчиваясь новолунием. Тысячелетиями о движении спутника Земли слагали легенды, копили приметы и суеверия, которые остаются актуальными по сей день. Особенности лунного календаря в январе 2024 года — в материале «Известий».

Лунный календарь на январь: когда новолуние, полнолуние, растущая и убывающая Луна

Лунный календарь — одна из старейших систем отсчета времени, основанная на лунных циклах. Доподлинно неизвестно, кому принадлежит создание такой системы исчисления, так как лунный календарь одновременно начали использовать древние цивилизации по всему миру. Принято считать, что первые наработки были созданы в Древнем Египте и Месопотамии, где жители наблюдали цикличность Луны и на основе этого придумали календарь. Примерно в то же время иудеи и китайцы разработали собственные варианты подобной системы исчисления. Благодаря лунному календарю наши предки могли не только считать дни, но и предсказывать благоприятное время для посева и сбора урожая.

луна
Фото: Global Look Press/Michael Weber

Ключевой вклад в развитие лунного календаря внесла китайская цивилизация. В VI веке до н.э. исследователь Ци Ши из Китая разработал точную систему для определения фаз и положения естественного спутника по календарю, который включал систему 12-летнего цикла. Сегодня ее знают благодаря присвоенному каждому году цикла животному. Со временем лунный календарь стал активно использоваться в повседневной жизни как астрологами, так и обычными людьми.

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Полный цикл лунных фаз включает в себя новолуние, растущую Луну, полнолуние и убывающую Луну. День на естественном спутнике Земли продолжается около 15 суток, и столько же длится ночь. Полный цикл от одного новолуния до другого составляет около 29,5–30 земных суток (лунный месяц), в отличие от солнечного цикла, который длится год.

Фазы Луны в январе 2024 года:

— убывающая Луна (1–10 января);

— новолуние (11 января);

— растущая Луна (12–24 января);

— полнолуние (25 января);

— убывающая Луна (26–31 января).

растение
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Для того чтобы определить фазу Луны, необходимо обратить внимание на расположение спутника: если лунный месяц напоминает букву С, то это убывающая Луна, обратное положение говорит о растущей фазе земного спутника. Фаза Луны сказывается на активности происходящих на Земле процессов. Давно подмечено, что лучше всего растения приживаются, если посадить их на растущую Луну, а волосы дольше сохраняют ухоженный вид, если стричься на убывающую Луну. Сегодня астрологи, опираясь на лунные фазы, составляют календарь благоприятных дней для любых изменений во внешности и для посевных работ.

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Лунный календарь стрижек и красоты на январь 2024 года

Лунный календарь на январь может помочь спланировать начало года на основе позитивных астрологических тенденций, избежать неудач, а также наметить важные дела и события. Для начала новых дел следует выбрать 12, 17, 18, 20 и 24 января. Первая фаза растущей Луны приходится на 12 января, день обладает особой энергией действия, поэтому подходит для любых начинаний. Переговоры и встречи, новые деловые контакты в этот период будут успешными, это хорошее время для занятий любыми домашними делами. Кроме того, любые финансовые операции в этот день будут удачными. Неблагоприятными же считаются 6 и 7 января (центр фазы убывающей Луны), влекущие за собой также завершение продолжительных выходных. Удаление зубов пройдет благоприятно 11–13, 18–20 и 29 января, лечение — 1–2, 11–12, 22, 28–29 числа.

стрижка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Все фазы Луны по-разному влияют на состояние волос:

— в полнолуние приветствуются любые манипуляции с волосами;

— в новолуние вмешательства следует минимизировать;

— на убывающую Луну стригутся те, кто хочет затормозить рост волос;

— на растущую Луну — те, кто, напротив, желают ускорить рост.

Таким образом, манипуляции с волосами 2 января позволят сделать волосы послушными и более восприимчивыми к укладке, стрижка облагородит состояние кончиков волос. В субботу 13 января на третий лунный день волосы могут быть непослушными, зато этот день считается «денежным» и стрижка может привлечь в жизнь финансовое благополучие.

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Одним из благоприятных дней будет 22 января — период растущей Луны. Стрижка ускорит рост волос, однако общее состояние при этом не изменится. День подойдет для завивки, в том числе и химической, для окрашивания и тонирования волос. На 14-й лунный день (25 января) любые процедуры с волосами пройдут хорошо и дадут отличный результат. Кроме того, стрижка в этот день способна привлечь положительную энергию и избавить от неудач.

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