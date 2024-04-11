Суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову

Таганский суд Москвы на два месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, который обвиняется в мошенничестве. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Уточняется, что арест продлен до 16 июня 2024 года.

Ранее в этот день адвокат блогера Калой Ахильгов рассказал, что Шабутдинова официально обвиняют в 73 эпизодах мошенничества, до этого было известно о 50. Он обвиняется в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»), по этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

Бизнес-тренера задержали в начале ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Он предлагал людям купить вебинары, тренинги, марафоны и утверждал, что после прохождения его обучения клиенты смогут открыть успешный бизнес.

4 ноября Шабутдинова арестовали. Следствие настаивало на заключении под стражу фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему покинуть Россию.

Кроме того, адвокат обвиняемого Калой Ахильгов в конце января предположил, что число потерпевших по делу продолжит расти.