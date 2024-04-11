Суд арестовал имущество Шабутдинова и его сообщника стоимостью 100 млн рублей

Суд наложил арест на имущество обвиняемого в мошенничестве бизнес-тренера и блогера Аяза Шабутдинова, а также его сообщника Василия Алексеева стоимостью в 100 млн рублей. Об этом стало известно 11 апреля на заседании Таганского суда Москвы.

Как сообщил выступавший в суде представитель МВД, следователи располагают данными, что обвиняемые пытались спрятать свои активы или финансовые средства от правоохранителей. По данному уголовному делу прошло большое количество обысков в 10 субъектах страны.

Ранее 11 апреля корреспондент «Известий» из зала суда сообщил, что суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Шабутдинову до 16 июня 2024 года. В этот же день адвокат блогера Калой Ахильгов рассказал, что Шабутдинова официально обвиняют в 73 эпизодах мошенничества, до этого, в феврале, было известно о 50.

Шабутдинову вменяется нарушение ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»), по которой грозит до 10 лет лишения свободы.

Бизнес-тренера задержали в начале ноября 2023 года после жалоб на проданные им образовательные курсы. Он предлагал людям купить вебинары, тренинги, марафоны и утверждал, что после прохождения его обучения клиенты смогут открыть успешный бизнес.

4 ноября Шабутдинова арестовали. Следствие настаивало на заключении под стражу фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему покинуть Россию. Кроме того, адвокат обвиняемого Калой Ахильгов в конце января предположил, что число потерпевших по делу продолжит расти.