Блогеру Шабутдинову предъявили обвинения еще по 23 эпизодам мошенничества

Блогера Аяза Шабутдинова официально обвиняют в 73 эпизодах мошенничества, до этого было известно о 50. Об этом в четверг, 11 апреля, «Известиям» рассказал его адвокат Калой Ахильгов.

«Новые эпизоды предъявили в понедельник. Следствие обвиняет Шабутдинова в 73 эпизодах мошенничества», — сказал адвокат.

Шабутдинов обвиняется в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»), по этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

Шабутдинова задержали в начале ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Он предлагал людям купить вебинары, тренинги, марафоны и утверждал, что после прохождения его обучения клиенты смогут открыть успешный бизнес.

4 ноября Шабутдинова арестовали. Следствие настаивало на заключении под стражу фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему покинуть Россию.

Кроме того, адвокат обвиняемого Калой Ахильгов в конце января предположил, что число потерпевших по делу продолжит расти.

13 февраля Пресненский суд Москвы продлил арест Шабутдинова до 16 апреля 2024 года. Тогда же следователь в Пресненском суде отметил, что блогер обвиняется «в совершении 50 корыстных тяжких преступлений».