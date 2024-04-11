Губернатор Тюменской области назвал ситуацию на реках Тобол и Ишим спокойной

Ситуация на реках Тобол и Ишим в Тюменской области спокойная, отметил 11 апреля в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Александр Моор.

Он отметил, что фиксируется планомерное увеличение уровня воды.

«На текущий момент времени ситуация на реках Тобол и Ишим спокойная, идет планомерное увеличение уровня воды. Наибольшая динамика наблюдается на реке Ишим, но и Тобол и Ишим пока находятся в русле, на пойму пока не вышли», — подчеркнул руководитель региона.

Губернатор не исключил прорыва дамб, которые защищают крупные населенные пункты, поэтому их укрепляют. По его словам, с учетом динамики Ишим может выйти из русла в субботу, 13 апреля. В зону потенциального подтопления попадает 51 населенный пункт, местных жителей проинформировали о необходимости эвакуации.

Ранее в этот день первый заместитель начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев рассказал, что федеральную трассу Тюмень – Омск укрепят водоналивными дамбами на время паводка на Ишиме. Власти региона уточнили, что уровень воды в реке Ишим за сутки повысился от 19 до 75 см, а в реке Тобол — от семи до 29 см.

Накануне жителей региона призвали готовиться к эвакуации на фоне паводковой ситуации. В области действует режим ЧС, который был введен превентивно. 9 апреля в Тюмень с рабочей поездкой прибыл глава МЧС России Александр Куренков, который продолжает поездки по регионам, наиболее подверженным паводкам.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. Так, 8 апреля в МЧС России предупредили о вероятности подтопления Тюмени. Чтобы этого не допустить, ведомство разместит в городе свою группировку, в которой кроме прочего будут вертолеты для эвакуации и доставки грузов.

До этого, 3 апреля, Путин поручил оказать помощь людям, пострадавшим от паводков. Позже, 8 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства контролирует паводковую ситуацию в регионах страны.