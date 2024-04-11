За пять часов уровень реки Урал в Орске снизился на 13 см, до 839 см, сообщила 11 апреля мэрия города в Telegram-канале.

Городская администрация опубликовала таблицу, на которой отмечено, что с 11:00 по 16:00 (9:00-14:00 мск) уровень реки снизился на 13 см и составляет 839 см.

Ранее в этот день губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что за сутки в Орске ушло 14 см воды реки Урал. По его словам, ситуация стабилизируется.

Накануне, 10 апреля, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что в Орске постепенно решаются проблемы, есть вода и электроэнергия. Однако предстоит еще восстановить пострадавшее жилье местного населения.

По последним данным, в Орске подтоплено почти 6,8 тыс. домов, эвакуировано 2,6 тыс. человек.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов реки Урал. В городе были созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).