В Кремле призвали страны Ближнего Востока сохранять сдержанность
Россия призывает страны Ближнего Востока сохранять сдержанность, чтобы избежать эскалации обстановки. Об этом в четверг, 11 апреля, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он сообщил, что к России пока не поступало обращений с просьбами помочь снизить уровень эскалации между Израилем и Ираном.
«Важно сохранять сдержанность, чтобы не привести к дестабилизации обстановки», — заявил Песков.
Новость дополняется