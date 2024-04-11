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В МИД РФ предостерегли граждан России от поездок в Израиль и Ливан
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Сюжет:

В МИД РФ предостерегли граждан России от поездок в Израиль и Ливан

Захарова: МИД РФ рекомендует воздержаться от поездок в Израиль и Ливан
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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МИД России настоятельно рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в Израиль, Ливан и на палестинские территории за исключением случаев крайней необходимости. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что на Ближнем Востоке сохраняется напряженная обстановка. В частности, нестабильной остается ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, а также на израильско-ливанской границе.

«Настоятельно рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории, за исключением случаев крайней необходимости», — заявила «РИА Новости» Захарова.

Дипломат призвала россиян следить за информацией и практическими рекомендациями, публикуемыми в информационных ресурсах МИДа и мобильном приложении «Помощник за рубежом», а также на сайтах российских загранучреждений, консульского департамента и департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) министерства.

Властвовать собой: Ближний Восток на пороге новой эскалации
Каким будет ответ Ирана на атаку своего посольства в Дамаске

Израильская армия 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана на юго-западе Дамаска в Сирии, при атаке погибли два генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. За день до этого Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали двое местных жителей.

В тот же день официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН крайне обеспокоена сообщениями в СМИ об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске в Сирии, однако организация ожидает больше сведений о произошедшем. Дюжаррик подчеркнул, что нападения на любое государство, совершенные из-за границы, представляют собой нарушение суверенитета страны, по которой нанесен удар.

9 апреля арабское издание Elaph со ссылкой на западный источник из служб безопасности сообщило, что Израиль готовит операцию по атаке Ирана, если Тегеран каким-либо образом ответит на атаку по консульству в центре Дамаска. По данным издания, среди потенциальных целей в Иране могут быть и чувствительные объекты, например ядерные.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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