Глава «Роскосмоса» назвал важным для России запуск ракеты-носителя «Ангара-А5»

Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» очень важен для России, его ожидала вся страна. Об этом 11 апреля заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Этот пуск ждала вся страна. Это не ТВ-шоу, это серьезная работа. Мы перешли к испытаниям. Отмены сопровождают, когда запускают современные ракеты. Это четвертый пуск [ракет семейства] «Ангары» за 10 лет! Сегодняшний пуск очень важен для страны», — высказался он.

Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный ранее в этот день.

Изначально запустить ракету-носитель планировалось 9 апреля, но пуск был отменен. Тогда Борисов заявил, что первый пуск «Ангары-А5» был перенесен на сутки по причине сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Однако и 10 апреля запуск вновь был отменен из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».