Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный. Это следует из трансляции запуска 11 апреля.

«Есть запуск двигателя ракеты-носителя», — сказал оператор на видео.

Изначально запустить ракету-носитель планировалось 9 апреля, но пуск был отменен. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов тогда заявил, что первый пуск «Ангары-А5» был перенесен на сутки по причине сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Уточнялось, что за две минуты до старта автоматика остановила запуск.

После этого, 10 апреля, первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный был отменен во второй раз. Борисов назвал причиной этому сбой системы контроля запуска двигателя.

11 апреля госкомиссия допустила ракету-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» к третьей попытке запуска с космодрома Восточный после двух отмен из-за технических неполадок.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».