Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного снова отменен

Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный вновь отменен. Об этом стало известно 10 апреля из трансляции.

«Выдана команда отмена пуска. Руководителям работ подготовиться к 24-часовой стоянке», — объявил оператор.

Первый пуск ракеты носителя должен был состояться накануне, 9 апреля, однако был отменен. Как позднее указал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, решение приняли из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.

Позднее госкомиссия разрешила пуск «Ангары-А5» в резервное время.