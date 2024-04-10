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Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного снова отменен

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный вновь отменен. Об этом стало известно 10 апреля из трансляции.

«Выдана команда отмена пуска. Руководителям работ подготовиться к 24-часовой стоянке», — объявил оператор.

Первый пуск ракеты носителя должен был состояться накануне, 9 апреля, однако был отменен. Как позднее указал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, решение приняли из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.

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Позднее госкомиссия разрешила пуск «Ангары-А5» в резервное время.

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