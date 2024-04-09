Глава «Роскосмоса» назвал причины отмены старта «Ангары-А5»
Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменен по причине сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Об этом 9 апреля сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
«Автоматика остановила процесс подготовки к пуску «Ангары-А5» из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока», — сказал он.
Уточняется, что за две минуты до старта автоматика остановила запуск, который был запланирован на 9 апреля. Предварительно, пуск ракеты ракеты перенесен на резервный день — 10 апреля. Ракета на водородном топливе может переносить супертяжелые грузы и доставлять на орбиту военные и гражданские космические аппараты.
С 6 по 10 апреля в Хабаровском крае действует режим функционирования «повышенная готовность» служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Это связано с запуском ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный, так как отделяющиеся ступени могут упасть на территории региона.
26 марта «Роскосмос» сообщил, что «Ангара-А5» вывезена на стартовый комплекс и готовится к запуску. Как отмечал в том же месяце Борисов, данный запуск станет для России очень важным событием.