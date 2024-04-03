Повышенную готовность введут в Хабаровском крае из-за «Ангары-А5»
В Хабаровском крае с 6 апреля начинает действовать режим функционирования «Повышенная готовность» служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
Это связано с запуском ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Отделяющиеся ступени могут упасть на территории региона. Режим продлится вплоть до 10 апреля.
Как сообщает ИА AmurMedia, готовность служб к запуску ракет-носителей проверили в региональном минприроды. На совещании обсуждались вопросы взаимодействия органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, Центра эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры, который обеспечивает безопасность, поиск и эвакуацию фрагментов, отделяющихся при запуске.
26 марта «Роскосмос» сообщил, что «Ангара-А5» была вывезена на стартовый комплекс и готовится к запуску. 11 марта глава «Роскосмоса» Юрий Борисов отметил, что данный запуск станет очень важным для России событием.
Запуски космических объектов сопровождаются падением отработавших ступеней, головных обтекателей, соединительных отсеков и т.д. на землю.