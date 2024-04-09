Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного отменен

Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточного отменен. Об этом 9 апреля сообщил корреспондент «Известий».

«Выдана команда «отбой пуска». Руководителям работ подготовиться к стоянке 24 часа», — объявили в ходе трансляции.

Пуск перенесли на сутки, уточнил корреспондент Евгений Подтергера.

Ранее в этот день сообщалось, что финальная подготовка к пуску ракеты-носителя с Восточного почти окончена. Ракета на водородном топливе может переносить супертяжелые грузы. Она сможет доставлять на орбиту военные и гражданские космические аппараты.

Государственная комиссия разрешила первый пуск в космос ракеты-носителя «Ангара-А5» накануне, 8 апреля.

С 6 по 10 апреля в Хабаровском крае действует режим функционирования «повышенная готовность» служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Это связано с запуском ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточного, так как отделяющиеся ступени могут упасть на территории региона.

26 марта «Роскосмос» сообщил, что «Ангара-А5» вывезена на стартовый комплекс и готовится к запуску. Как отмечал в том же месяце глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, данный запуск станет очень важным для России событием.