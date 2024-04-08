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Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к первому пуску с Восточного

«Роскосмос» сообщил, что госкомиссия допустила первую ракету «Ангара-А5» к запуску
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Фото: Роскосмос
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Государственная комиссия разрешила первый пуск в космос ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Об этом 8 апреля говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

«Сегодня на космодроме Восточный государственная комиссия разрешила заправку топливом первой ракеты-носителя «Ангара-А5», несущей разгонный блок «Орион» и испытательную полезную нагрузку, и ее пуск с площадки 1А 9 апреля в 12:00:00 по московскому времени», — уточняется в сообщении.

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Ранее сообщалось, что с 6 по 10 апреля в Хабаровском крае действует режим функционирования «Повышенная готовность» служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Это связано с запуском ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный, так как отделяющиеся ступени могут упасть на территории региона.

26 марта «Роскосмос» сообщил, что «Ангара-А5» вывезена на стартовый комплекс и готовится к запуску. 11 марта глава «Роскосмоса» Юрий Борисов отметил, что данный запуск станет очень важным для России событием.

Ракета-носитель сможет доставлять на орбиту военные и гражданские космические аппараты.

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