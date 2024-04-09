Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ указали на игры Макрона с огнем в украинском вопросе
Мир
Стало известно о нападении сержанта ВСУ на командира из-за отказа в отпуске
Общество
В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в РФ
Мир
В день открытия Олимпийских игр закроют воздушное пространство над Парижем
Происшествия
На Украине сообщили о взрывах во Львовской области
Общество
Росавиация рекомендовала аэропортам обслуживать участников СВО в приоритете
Мир
Сенатор Вэнс предрек США конфликт с Россией при принятии Украины в НАТО
Мир
В Пекине начались переговоры Сергея Лаврова с китайским коллегой Ван И
Армия
Военнослужащие ВС РФ улучшили положение на купянском направлении
Мир
Британский политик назвал невозможной победу Украины в конфликте
Происшествия
Число жертв пожара в подмосковном Воскресенске возросло до шести
Мир
Министры обороны США и Израиля обсудили необходимость изменений действий ЦАХАЛ
Армия
Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
Экипаж БМП-3 уничтожил БМП Bradley на артемовском направлении
Общество
В Орске обвинили грызунов в прорыве речной дамбы
Армия
Экипаж вертолета Ка-52 уничтожил ДРГ ВСУ на харьковском направлении СВО
Сюжет:

«Известия» показали кадры подготовки пуска ракеты-носителя «Ангара-А5»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финальная подготовка к пуску тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный», который запланирован на вторник, 9 апреля, почти окончена, сообщили корреспонденты «Известий».

«В ее подготовке и старте участвуют только три фермы обслуживания, две отведены в сторону», — рассказал корреспондент Евгений Подтергера.

Ферма — это некая станция, на которой производится подготовка рейса. Ракета на водородном топливе может переносить супертяжелые грузы, однако при выходе за пределы земной атмосферы «будут уже все пять ферм».

«Стартовый пол специально строили, чтобы с него и взлетала эта ракета», — отметил корреспондент Кирилл Воробьев.

Он также уточнил, что конструкция является уникальной, так как внутри нее находится «тысяча разных датчиков», которые и готовят ракету ко взлету.

Отмечается, что глава «Роскосмоса» Юрий Борисов уже прибыл на стартовую площадку.

Космическая вязь: металлоткани свяжут Землю с другими планетами
Как новые материалы помогут в развитии российской орбитальной станции и освоении Луны

Ранее, 8 апреля, государственная комиссия разрешила первый пуск в космос ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Об этом 8 апреля говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

С 6 по 10 апреля в Хабаровском крае действует режим функционирования «Повышенная готовность» служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Это связано с запуском ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный, так как отделяющиеся ступени могут упасть на территории региона.

26 марта «Роскосмос» сообщил, что «Ангара-А5» вывезена на стартовый комплекс и готовится к запуску. 11 марта глава «Роскосмоса» Юрий Борисов отметил, что данный запуск станет очень важным для России событием.

Ракета-носитель сможет доставлять на орбиту военные и гражданские космические аппараты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024