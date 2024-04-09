«Известия» показали кадры подготовки пуска ракеты-носителя «Ангара-А5»

Финальная подготовка к пуску тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный», который запланирован на вторник, 9 апреля, почти окончена, сообщили корреспонденты «Известий».

«В ее подготовке и старте участвуют только три фермы обслуживания, две отведены в сторону», — рассказал корреспондент Евгений Подтергера.

Ферма — это некая станция, на которой производится подготовка рейса. Ракета на водородном топливе может переносить супертяжелые грузы, однако при выходе за пределы земной атмосферы «будут уже все пять ферм».

«Стартовый пол специально строили, чтобы с него и взлетала эта ракета», — отметил корреспондент Кирилл Воробьев.

Он также уточнил, что конструкция является уникальной, так как внутри нее находится «тысяча разных датчиков», которые и готовят ракету ко взлету.

Отмечается, что глава «Роскосмоса» Юрий Борисов уже прибыл на стартовую площадку.

Ранее, 8 апреля, государственная комиссия разрешила первый пуск в космос ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Об этом 8 апреля говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

С 6 по 10 апреля в Хабаровском крае действует режим функционирования «Повышенная готовность» служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Это связано с запуском ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный, так как отделяющиеся ступени могут упасть на территории региона.

26 марта «Роскосмос» сообщил, что «Ангара-А5» вывезена на стартовый комплекс и готовится к запуску. 11 марта глава «Роскосмоса» Юрий Борисов отметил, что данный запуск станет очень важным для России событием.

Ракета-носитель сможет доставлять на орбиту военные и гражданские космические аппараты.