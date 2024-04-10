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Борисов назвал причину второй отмены пуска «Ангары-А5»

Борисов: пуск «Ангары-А5» вновь отменили из-за сбоя системы контроля запуска двигателя
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Фото: «Роскосмос»
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Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в среду, 10 апреля, назвал сбой системы контроля запуска двигателя причиной второй отмены пуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный.

«Сегодня сбой в системе контроля запуска двигателя. Ошибка программная, не фатальная. Запуск завтра в то же время», — сказал глава госкорпорации.

Борисов добавил, что накануне причиной отмены старта стала остановка автоматики из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Проблема была решена.

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Ранее в среду первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный был отменен во второй раз.

Первый пуск ракеты носителя должен был состояться накануне, 9 апреля, однако он был отменен. Как позднее указал Борисов, решение приняли из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.

Позднее госкомиссия разрешила пуск «Ангары-А5» в резервное время.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

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