Борисов назвал причину второй отмены пуска «Ангары-А5»
Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в среду, 10 апреля, назвал сбой системы контроля запуска двигателя причиной второй отмены пуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный.
«Сегодня сбой в системе контроля запуска двигателя. Ошибка программная, не фатальная. Запуск завтра в то же время», — сказал глава госкорпорации.
Борисов добавил, что накануне причиной отмены старта стала остановка автоматики из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Проблема была решена.
Ранее в среду первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный был отменен во второй раз.
Первый пуск ракеты носителя должен был состояться накануне, 9 апреля, однако он был отменен. Как позднее указал Борисов, решение приняли из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.
Позднее госкомиссия разрешила пуск «Ангары-А5» в резервное время.
«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».