Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к повторному запуску

Государственная комиссия посчитала, что ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» готова к предстоящему пуску после вчерашней отмены ее старта. Об этом 10 апреля говорится в сообщении Telegram-канала «Роскосмоса».

«Старт «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой — 10 апреля в 12:00 мск», — следует из публикации.

Указывается, что начало прямого эфира запуска ракеты состоится в 11:30 мск.

Ранее, 9 апреля, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что первый пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный был отменен по причине сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Уточнялось, что за две минуты до старта автоматика остановила запуск, который был запланирован на 9 апреля.