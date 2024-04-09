Первый полет: с космодрома «Восточный» запустят ракету «Ангара-А5»

Первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный пройдет во вторник, 9 апреля, в 12:00 мск. Уникальным этот запуск станет потому, что «Роскосмос» одновременно испытает несколько разработок: разгонный блок «Орион» и новейший космический ракетный комплекс «Амур». Подробнее о ракете, истории запусков, а также о том, где можно посмотреть осуществление пуска — в материале «Известий».

Ангара А5: прямая трансляция запуска с космодрома Восточный

Во вторник, 9 апреля, будет осуществлен первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте госкорпорации «Роскосмос» 8 апреля. Трансляцию запуска можно посмотреть на официальной странице «Роскосмоса» в YouTube и «ВКонтакте», либо на сайте «Роскосмоса», она подключится в 11:00 мск.

Во время запуска примерно через 3,5 минуты от ракеты отделятся четыре блока первой ступени, а через 5,5 минуты — вторая ступень. Примерно через 12,5 минуты после пуска разгонный блок с испытательной полезной нагрузкой отделится от третьей ступени «Ангары» и продолжит ее выведение на целевую орбиту.

Фото: «Роскосмос»

Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» будет осуществляться со стартового комплекса на площадке № 1А космодрома Восточный в Амурской области. До сегодняшнего дня ракеты класса «Ангара» запускались исключительно с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Это будет шестой космический пуск в России в 2024 году и второй — с космодрома Восточный.

Ракета Ангара А5: технические характеристики, грузоподъемность

«Ангара» является семейством российских унифицированных ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. С их помощью можно выводить на низкую околоземную орбиту до 37,5 т полезного груза. Разработкой ракет занимался Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева (ГКНПЦ), который принял решение использовать в ракетах экологически чистое топливо на основе керосина. «Роскосмос» подчеркивает, что из-за отказа использовать в ракетах данного класса токсичное топливо на основе гептила (на нем летают ракеты «Протон») существенно повышаются экологические показатели для прилегающих к космодрому районов, а также и районов падения отработавших ступеней.

Существует три модификации ракет-носителей «Ангара»:

— «Ангара-1.2». Легкая двухступенчатая ракета грузоподъемностью от 3,5 т;

— «Ангара-А3». Средняя трехступенчатая ракета. Изначально от ее разработки отказались в связи с созданием ракеты-носителя того же класса «Союз-5». О возобновлении проекта «Ангара-А3» было объявлено в 2022 году;

— «Ангара-А5». Тяжелая трехступенчатая ракета грузоподъемностью от 24 т. В стадии проектной разработки находится «Ангара-А5В», у которой, планируется, грузоподъемность будет 37,5 т.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

По данным «Роскосмоса» высота ракеты «Ангара-А5» без головной части составляет 32,8 м, а стартовая масса (без головной части) — 761 т, общая — 773 т. Ее грузоподъемность составляет примерно 24-24,5 т на низкую околоземную орбиту (200 км).

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» произошел 23 декабря 2014 года. На настоящий момент было осуществлено три пуска с космодрома Плесецк, последний — 27 декабря 2021 года. 9 апреля состоится четвертый запуск данной ракеты. Он станет первым с космодрома Восточный. Всего за последние 10 лет с Плесецка стартовало шесть ракет «Ангара»: три легких и три тяжелых.

Важность запуска ракеты Ангара А5 с космодрома Восточный

В 2018 году на космодроме Восточный началось строительство второго стартового комплекса для ракет «Ангара». Первый пуск ракеты данного класса планировался на декабрь 2023 года, однако затем его перенесли на первый квартал 2024 года. Стартовый комплекс рассчитан на проведение 10 пусков ежегодно.

По словам главы корпорации «Роскосмос» Юрия Борисова, первый запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный играет важную роль для страны, так как это укрепит космическую и наземную инфраструктуру. Кроме того, ожидается, что в ближайшем времени ракета «Ангара-А5» заменит «Протон-М», запуски которого осуществляются исключительно с космодрома Байконур, расположенного в Казахстане. Усовершенствование российского космодрома в Амурской области, как предполагается, сделает возможным осуществление основных запусков именно оттуда, что позволит развивать космический флот страны.

Фото: Роскосмос

С помощью ракет этого семейства планируется выводить на околоземную орбиту автоматические аппараты (например, орбитальную обсерваторию «Спектр-УФ»), часть модулей перспективной Российской орбитальной станции, а также пилотируемый транспортный корабль нового поколения, который будет доставлять к станции экипажи.

Кроме того, с этим пуском, как ожидается, начнутся летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур», в который входит как сама ракета-носитель, так и инфраструктура космодрома.