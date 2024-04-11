Госкомиссия вновь допустила ракету «Ангара-А5» к пуску с космодрома Восточный

Государственная комиссия допустила ракету-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» к третьей попытке запуска с космодрома Восточный после двух отмен из-за технических неполадок. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram-канале.

«Старт «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой — 11 апреля в 12:00 мск», — указано в тексте сообщения.

Начало прямого эфира запуска ракеты состоится в 11:30 мск.

Ранее, 10 апреля, первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный был отменен во второй раз. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал сбой системы контроля запуска двигателя причиной второй отмены пуска.

9 апреля Борисов заявил, что первый пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный был отменен по причине сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Уточнялось, что за две минуты до старта автоматика остановила запуск, который был запланирован на 9 апреля.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».