Томас Бах помолился «святым Вовану и Лексусу» для отмены «Игр дружбы» в России

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени африканского политика пообщались с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и вице-президентом Европейской комиссии (ЕК) Маргаритисом Схинасом. Запись разговора в среду, 11 апреля, публикуют «Известия».

Столяров, загримированный под африканского политика, в финале беседы предложил чиновникам «помолиться африканским богам Вовану и Лексусу», чтобы «Игры дружбы», которые пройдут в Москве и Екатеринбурге с 14 по 29 сентября, не состоялись. Чиновники не поняли подвоха и, положив руку на сердце, по очереди произнесли «молитву», чтобы «боги» помогли сорвать соревнования.

«Отлично. Теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так», — резюмировал Схинас после совершения «молитвы».

Кроме того, во время разговора Схинас и Бах начали согласовывать заявление Евросоюза (ЕС) против проведения «Игр дружбы». Глава МОК назвал спортивные состязания исключительно политическим пропагандистским шоу. Так, чиновник обвинил Москву в политизации спорта после того, как сам признался в сговоре против «Игр дружбы».

По его словам, иностранные спортсмены, которые поучаствуют в «Играх», будут считаться поддерживающими Россию в конфликте с Украиной. Среди прочего, Бах оправдал дисквалификацию российского спортсмена Мусы Евлоева, который сделал фото на фоне баннера с надписью «За мир без нацизма».

После публикации видео с разговором пранкеров и чиновников официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Баха дирижером антироссийской войны. Дипломат подчеркнула, что внутри МОК и других олимпийских институтов необходимо провести общественное и журналистское расследования.

Ранее, 19 марта, Томас Бах прокомментировал возможность бойкота Россией Олимпийских игр в Париже, отметив, что это никогда не было хорошей идеей. Тогда он подчеркнул, что спортсмены не должны отвечать за действия правительств своих стран. Также спортивный чиновник добавил, что российские спортсмены будут приглашены на Игры индивидуально и по согласованию с международными федерациями.

До этого, 14 марта, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что комитет поддерживает участие российских спортсменов в Олимпиаде на недискриминационных условиях, однако МОК предъявляет россиянам только несправедливые и неприемлемые требования.