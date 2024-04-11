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Файзуллин усомнился в версии о вине грызунов в прорыве дамбы в Орске

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Фото: РИА Новости
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Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин 11 апреля во время осмотра мест подтоплений в Оренбурге усомнился в реальности версии о том, что к прорыву дамбы в Орске Оренбургской области привела деятельность грызунов.

«Ну какие грызуны? <...> вообще говоря, смешно», — ответил министр на соответствующий вопрос «Известий».

Среди прочего Файзуллин объяснил, что по стандартным расчетам несущая способность подобных конструкций составляет пять баллов. Сама дамба держала высоту воды не более 6 м.

«А вода-то какая пошла, почти более 10 м, а это масса, умноженная на скорость. Это как разогнавшаяся машина ударила в эту конструкцию земляного вала», — объяснил министр

Он добавил, что конструкция разрушенной дамбы будет исследована, когда уйдет вода.

«Проведем обследование и всё, думаю, в течение месяца мы скажем. Пусть вода уйдет, и всю эту конструкцию мы изучим», — заявил глава Минстроя.

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Ранее в этот день глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург. В ведомстве отметили, что уровень воды в реке Урал поднялся до 1060 см. В зоне подтопления остаются 2028 жилых домов и 2522 приусадебных участка.

Власти Оренбургской области сообщили, что из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7,8 тыс. человек, в том числе 2117 детей. Наиболее сложная паводковая ситуация сохраняется в Орске, Оренбурге, Оренбургском и Илекском районах, а также в Бузулуке и Бузулукском районе. За сутки от воды освободилось 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков.

9 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер предупредил жителей Оренбурга о необходимости срочно эвакуироваться из-за резкого повышения уровня реки Урал. Утром того дня в городе прозвучала сирена, сигнализирующая о начале эвакуации. При этом в тот же день мэр Орска Василий Козупица сообщил, что пик паводка в городе прошел, вода начинает убывать. Он подчеркнул, что ситуация пока остается сложной. Власти составляют списки пострадавших от затопления.

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