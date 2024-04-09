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В Орске обвинили грызунов в прорыве речной дамбы
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В Орске обвинили грызунов в прорыве речной дамбы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Причиной прорыва дамбы в городе Орске Оренбургской области могли стать грызуны. Об этом заявил директор компании-подрядчика «Спецстрой-3» Сергей Комаров.

«Эта протечка, по моему мнению, могла произойти, только грызуны если прогрызли норку сквозную», — указал он в беседе с «Известиями».

Глава компании, возводившей дамбу, также выразил уверенность в отсутствии конструктивных дефектов сооружения.

При этом директор ООО «МЭКА» и судебный эксперт Олег Дюкарев отметил, что были выявлены нарушения в объемах строительства, в объемах работ, которые по факту не соответствовали действительности. По его словам, нарушения были как при строительстве дамбы, так и при составлении сметной документации. Акт выполненных работ был составлен с нарушением, что было установлено Дюкаревым.

Корреспонденту «Известий» Кириллу Олькову мэр Орска Василий Козупица рассказал, что за несколько дней до трагедии дамбу проверял лично.

«Я, естественно, визуально смотрел и видел, что дамба в нормальном состоянии, когда воды было еще немного. Ну наполовину, скажем. В той норме, в которой она была. Но когда, вы извините меня, вода превысила столбом все мыслимые и немыслимые нормы… Мало того, она стала перетекать, она для этого не предназначена. Естественно, произошло и разрушение дамбы», — заявил Козупица.

При этом руководитель пресс-службы МЧС Оренбургской области Александр Ситников подчеркнул, что до глав муниципалитетов заблаговременно доводилась информация о предстоящей паводковой опасности.

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В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).

Были госпитализированы шестеро взрослых и двое детей, их состояние не вызывает опасений. В целом в регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

Кроме того, 8 апреля в правительстве Оренбургской области сообщили, что в регионе в ближайшие сутки может подтопить 2003 жилых дома, а также 2,4 тыс. участков в 35 населенных пунктах. По информации властей, в центральной зоне региона подтоплены 19 населенных пунктов, в восточной части Оренбуржья — 11, а на западе области — 25.

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