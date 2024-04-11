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Умер испанский режиссер Хайме де Арминьян

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Фото: Getty Images/JMN/Cover
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Испанский режиссер Хайме де Арминьян умер на 98-м году жизни. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба Главного общества авторов и издателей Испании.

Причина смерти не уточняется. Отмечается, что супруга режиссера скончалась в 2016 году.

Де Арминьян дважды становился номинантом премии «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке». В 1972 году к награде была представлена его лента «Моя прекрасная сеньорита», а в 1980-м — «Гнездо», уточняет сайт aif.ru.

Всего он удостоился более 20 важных призов и номинаций, пишет сайт kp.ru.

Снимать кино Де Арминьян начал в 1950-х годах. Среди известных его работ такие картины, как «Близнецы», «Глядя на Монику», «Бой быков», «Игра в правду».

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