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Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост при новом наступлении

Зеленский заявил о подготовке плана наступления с разрушением Крымского моста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новом плане контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), который включает в себя разрушение Крымского моста. Об этом 10 апреля он заявил в интервью газете Bild.

«Мы очень хотим разрушить российскую инфраструктуру. Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах», — сказал украинский лидер.

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Ранее, 9 апреля, Зеленский заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже есть план нового контрнаступления.

В свою очередь, комментируя заявление Зеленского, военный эксперт, политолог Вадим Мингалев в беседе с «Известиями» отметил, что ВСУ не смогут провести новое контрнаступление ввиду отсутствия людских и материальных ресурсов.

До этого, 1 апреля, американский миллиардер Дэвид Сакс назвал прошлогоднее летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины одним из крупнейших провалов в истории современности. Он отметил, что ряд американских политиков, которые поддерживали процесс милитаризации Украины, — «просто идиоты, которым не стоит доверять».

Между тем, в начале марта британский полковник в отставке Глен Грант отметил, что главной целью ВСУ в стратегическом плане является уничтожение Крымского моста в РФ. Он добавил, что вряд ли подобным образом Киеву удастся изменить ход конфликта, где украинские силы уступают российским.

Украинская сторона уже совершала террористические атаки на Крымский мост, по которому передвигается мирное население. Так, в марте глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк подтвердил, что за подрывом Крымского моста стоит именно Киев. По его словам, украинцы работали над самодельными взрывными устройствами, которые замаскировали под рулоны тепличной пленки. По его словам, итоговый вес гексогеновой смеси составил 14 т.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. Тогда в результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу, является самым протяженным в России. Строительство его автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в том же месяце на мосту было открыто автомобильное движение.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Киев отказывается признавать итоги голосования. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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