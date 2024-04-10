Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже есть план нового контрнаступления. Об этом 9 апреля он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

«У нас есть план контрнаступления», — заявил украинский лидер.

При этом Зеленский добавил, что «имеющихся у страны вооружений для этого недостаточно». По его словам, ВСУ требуются западные передовые системы вооружения. Он выразил надежду на то, что Киеву удастся также получить современные технологии для производства оружия, поскольку «речь идет о качестве оружия».

Кроме того, Зеленский признал, что поражение Украины в конфликте с Россией теперь представляется еще более возможным, если США не окажут финансовую и военную поддержку.

«У наших партнеров есть определенное оружие, которое нам нужно сегодня, чтобы выжить. Они нужны Украине, чтобы выжить, и я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие», — рассказал украинский президент.

Ранее, 6 апреля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что у российских войск есть преимущество в авиации, ракетах и артиллерийских снарядах. По его словам, положение украинской армии стало особенно сложным на артемовском, авдеевском и новопавловском направлениях.

В тот же день представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в черте Харькова, предварительно, был поражен склад боеприпасов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 3 апреля заявил о необходимости сделать военные поставки блока киевскому режиму обязательными, а не добровольными.

1 апреля американский миллиардер Дэвид Сакс назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним из крупнейших провалов в истории современности. Он отметил, что ряд американских политиков, которые поддерживали процесс милитаризации Украины, — «просто идиоты, которым не стоит доверять».

Газета Financial Times 28 марта написала, что инициатива на фронте из-за снарядного голода и дефицита живой силы ВСУ остается у РФ. Кроме того, ресурсы Киева были истощены в Артемовске, а потом провалилось украинское контрнаступление лета 2023 года.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.