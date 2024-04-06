Представитель подполья сообщил о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове

В черте украинского города Харькова, предварительно, был поражен склад боеприпасов, сообщил 6 апреля представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По словам информатора, взрывы в городе раздались в 0:20 (совпадает с мск).

«Склад [боеприпасов] накрыли. Харьков. В 0:20, два прилета в черте города. Очень громко и объемно», ― цитирует ТАСС Лебедева.

Минобороны РФ сообщения о поражении склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) не комментировало.

Ранее, 4 апреля, российские военные нанесли удар по танковому училищу ВСУ в Харькове, где находились иностранные танки и западные инструкторы. Под удар попал также Мерефянский механический завод в городе Мерефа неподалеку от Харькова.

В начале недели, 1 апреля, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе разрушена практически вся критически важная энергетическая инфраструктура в результате массированного удара высокоточным оружием большой дальности Вооруженных сил (ВС) РФ, ситуация для отрасли тяжелая. Сроки восстановления энергоснабжения пока неизвестны, отметил мэр.

До этого, 22 марта, в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военно-промышленному комплексу (ВПК), железнодорожным узлам Украины, а также арсеналам и местам дислокации формирований украинских войск и иностранных наемников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.