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Сообщается о нанесении удара ВС РФ танковому училищу ВСУ в Харькове

«РИА Новости»: войска России ударили по танковому заводу и инструкторам в Харькове
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Российские военные нанесли удар по танковому училищу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове, где находились иностранные танки и западные инструкторы. Об этом 4 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные от харьковских коллег.

«Под удар попало танковое училище по улице Полтавский шлях, 192, в Харькове. По данным подполья на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами», — цитирует его «РИА Новости».

Он также добавил, что еще два попадания произошло в микрорайоне Новые Дома в Слободском районе Харькова. Удар был нанесен по подстанции, после чего в городе отключился свет. Кроме того, российские военные поразили здание РОВД на улице Любови Малой. По предварительным данным, там около 15 погибших и более 20 раненых.

Под удар попал также Мерефянский механический завод в городе Мерефа неподалеку от Харькова. По информации подполья, на предприятии изготавливали и хранили украинские беспилотники. Лебедев отметил, что завод расположен рядом с железнодорожным вокзалом, где в момент удара разгружали состав с военной техникой, боеприпасами и личным составом ВСУ. Из-за детонации на заводе состав тоже попал под удар.

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Ранее, 1 апреля, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Харькове разрушена практически вся критически важная энергетическая инфраструктура в результате массированного удара высокоточным оружием большой дальности Вооруженных сил (ВС) РФ, ситуация для отрасли тяжелая. Сроки восстановления энергоснабжения пока не известны, отметил мэр.

До этого, 22 марта, в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военно-промышленному комплексу (ВПК), железнодорожным узлам Украины, а также арсеналам и местам дислокации формирований украинских войск и иностранных наемников.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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