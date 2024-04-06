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Сырский признал сложное положение ВСУ на трех направлениях

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Фото: Global Look Press/Mykola Tys
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Сложная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась на артемовском, авдеевском и новопавловском направлениях. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 6 апреля в своем Telegram-канале.

«Особенно сложная обстановка сложилась на [артемовском] направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки; на авдеевском — в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на новопавловском — в районе Новомихайловки», — написал Сырский.

По данным главкома, наиболее тяжелые бои идут близ Первомайского, Водяного и восточнее Часова Яра.

Кроме того, напряженная обстановка сохраняется на лиманском, ореховском и херсонском направлениях. Главком отметил, что ВС РФ наступают в районах Белогоровки и Веселого на лиманском направлении, и близ Работино и Верборвого — на ореховском. На херсонском направлении российские войска вытесняют ВСУ с плацдарма на левом берегу Днепра близ села Крынки.

Он также рассказал, что Вооруженные силы России наступают на позиции ВСУ штурмовыми группами с бронетехникой, продолжая действовать днем и ночью. Сырский признал, что у российских войск есть преимущество в авиации, ракетах и артиллерийских снарядах.

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Накануне представитель командования «Восток» украинской армии Андрей Задубинный сообщил, что ВСУ находятся в очень сложной ситуации в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). В тот день советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин объявил, что ВС РФ вошли в пригород Часова Яра.

Сырский 29 марта указал на преимущество российской армии в живой силе, артиллерийских и минометных снарядах, соотношение выпущенных боеприпасов он оценил, как 6:1 в пользу РФ. Главком отметил сложную обстановку для ВСУ на передовой и отметил, что главная цель Украины — не потерять новые территории.

Газета Financial Times 28 марта написала, что инициатива на фронте из-за снарядного голода и дефицита живой силы ВСУ остается у РФ. Кроме того, ресурсы Киева были истощены в Артемовске, а потом провалилось украинское контрнаступление лета 2023 года.

В тот же день президент России Владимир Путин дал отличную оценку действиям авиации ВС РФ в зоне конфликта на Украине. Он подчеркнул, что военные вносят огромный и бесстрашный вклад в общую победу России.

Глава Пентагона Ллойд Остин 19 марта отметил продвижение армии РФ в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. По словам Остина, Киев продолжает уверять Вашингтон, что может удержать свои позиции на линии соприкосновения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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